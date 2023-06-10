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05:18, 10 июня 2023Культура

Создатели фильма «Вызов» получили госпремию

Эрнст, Пересильд и Шипенко удостоились госпремии за фильм «Вызов»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Создатели фильма «Вызов»: режиссер Клим Шипенко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, а также актриса Юлия Пересильд получили государственную премию в области литературы и искусства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника президента Андрея Фурсенко.

В документе о награждении говорится, что «Вызов» — это уникальное событие мирового кинематографа.

Также госпремию получил руководитель студии «Мосфильм» Карен Шахназаров — за активную общественную и просветительскую деятельность. Торжественная церемония вручения премий пройдет 12 июня.

Государственная премия РФ — это ежегодная премия, которую вручает лично президент страны за вклад в развитие науки и техники, культуры и искусства, а также за выдающиеся производственные результаты. Премия традиционно вручается с 1992 года 12 июня в Кремле. Лауреаты получают почетный знак, диплом, а также денежную премию в размере 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что «Вызов» стал самым кассовым среди других российских проектов, выходивших в прокат в России не в Новый год и не в уик-энд вокруг него.

«Вызов» — первая художественная картина, снятая на борту МКС. Сюжет рассказывает о торакальном хирурге в исполнении актрисы Юлия Пересильд, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию (МКС), чтобы спасти жизнь космонавту.

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    Екатерина Подвигина
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