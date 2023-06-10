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21:23, 10 июня 2023Мир

Канада ввела санкции против Януковича и блогера Подоляки

Канада ввела санкции против экс-президента Украины Януковича и блогера Подоляки
Виктор Янукович

Виктор Янукович. Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Канада ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, блогера Юрия Подоляки, а также чиновников и ведомств новых регионов России. Об этом сообщает МИД страны.

В санкционный список попали 24 человека, в том числе сын Януковича Александр, чиновники и юридические лица из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма.

В частности, под санкции попали Центральный музей Тавриды в Симферополе и ряд других культурных учреждений, министерства культуры Крыма и Херсонской области, министерства образования и науки Запорожской и Херсонской областей.

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    Марина Совина
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