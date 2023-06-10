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03:04, 10 июня 2023Мир

Белый дом заявил о строительстве завода дронов в России с помощью Ирана

Белый дом упрекнул Иран из-за помощи России в строительстве завода БПЛА в Татарстане

Фото: Dave Gregorio / Reuters

Иран якобы поставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Об этом говорится в официальном отчете администрации президента США Джо Байдена, пишет AP News.

Американская разведка предоставила фото, сделанные со спутников. На снимках видна промышленная площадка «в нескольких сотнях километров» к востоку от Москвы. И на ней, по мнению спецслужбы, РФ при поддержке Ирана строит завод по производству ударных беспилотников для использования во время спецоперации.

Отмечаются, что официальные лица США уверены, что завод в российской особой экономической зоне «Алабуга» может быть введен в эксплуатацию уже к началу следующего года.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что властям США удалось установить факты поставок Ираном российским военным своих беспилотников одностороннего действия. Якобы аппараты отправляются через Каспийское море из Амирабада в Иране в Махачкалу, а затем якобы используются российскими войсками против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это полномасштабное оборонное партнерство, которое наносит ущерб Украине, соседям Ирана и международному сообществу», — заявил Кирби.

Еще в мае Кирби заявил, что США в ближайшее время введут санкции против вовлеченных в военно-технического сотрудничества России и Ирана. Он говорил, что Тегеран поставляет Москве не только беспилотники, но и артиллерийские снаряды и боеприпасы для танков.

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    Екатерина Подвигина
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