Россиян пообещали не оставлять без туалетной бумаги после ухода Zewa

Экономист Ракша не увидел причин для дефицита туалетной бумаги после ухода Essity с рынка

Россияне не останутся без туалетной бумаги после решения одного из мировых лидеров в области товаров для гигиены и здоровья, шведской компании Essity окончательно уйти с российского рынка. С таким обещанием выступил экономист Денис Ракша, передает KP.RU.

По мнению экономиста, причин для дефицита туалетной бумаги после ухода Essity с рынка нет. После продажи бизнеса компании, которая в том числе выпускала туалетную бумагу марки Zewa, заводы продолжат работать уже под руководством новых владельцев.

«Практически все иностранные компании, которые уходят с российского рынка или сокращают свое присутствие на нашем рынке, не закрывают свои активы на замок, а продают их на разных условиях», — объяснил Ракша. Он добавил, что в России будет доступна абсолютно такая же продукция, однако выпускаться она будет под новым брендом.

10 июня компания Essity (бренды туалетной бумаги Zewa, средств гигиены Tork, Libresse и Libero) объявила о прекращении деятельности в России и о продаже своего бизнеса в стране.

В компании уточнили, что не ожидают существенного влияния на общий доход после сворачивания бизнеса в России. По данным Essity, в 2022 году чистые продажи в стране составили примерно два процента от общего объема продаж.