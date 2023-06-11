«РВ»: операторы БПЛА России уничтожили огневые позиции ВСУ на южно-донецком направлении

Дроны-камикадзе ВС РФ обнаружили огневые точки ВСУ на южно-донецком направлении, после чего по ним нанесли удар. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», также опубликовавший видео с места событий.

«По опорному пункту нанесен удар FPV дроном-камикадзе: огневая точка вместе с боевиками ВСУ уничтожена», — отметили в сообщении.

Ранее «РВ» также опубликовал кадры, на которых рота морпехов из Калининграда встала на пути колонны западной техники и разгромила ее при наступлении Вооруженных сил Украины на запорожском фронте. Российские морпехи уничтожили часть техники врага противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), оставшуюся добила армейская авиация.