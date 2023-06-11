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07:08, 11 июня 2023Бывший СССР

Российские морпехи разгромили колонну западной техники при наступлении ВСУ

«РВ»: морпехи разгромили колонну техники Запада при наступлении ВСУ на запорожском фронте

Рота морпехов из Калининграда встала на пути колонны западной техники и разгромила ее при наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском фронте. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Украинские военные начали наступательную операцию в направлении Левадного на фланге Времевского выступа. На пути одной из колонн оказались бойцы 336-й бригады морской пехоты Балтийского флота.

Российские морпехи уничтожили часть техники врага противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), оставшуюся добила армейская авиация.

Ранее уничтожение техники ВСУ российскими военными на северском направлении у флангов Артемовска попало на видео. На кадрах запечатлена работа артиллеристов 123-ей бригады Южной группировки войск в Донецкой народной республике (ДНР).

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    Марина Совина
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