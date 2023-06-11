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13:20, 11 июня 2023Силовые структуры

Российские полицейские обнаружили дом с 233 кустами конопли

Дом с 233 кустами конопли обнаружили полицейские в Волосовском районе Ленобласти

Фото: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Деревенский дом с 233 кустами конопли обнаружили полицейские в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Плантация наркосодержащих растений располагалась в частном доме в деревне Черное. На месте происшествия были задержаны 32-летний хозяин участка и его 48-летний подельник.

Помимо конопляных кустов, сотрудники наркоконтроля изъяли из помещения около шести килограммов готового наркотического вещества, оборудование для культивирования растений, упаковочные материалы и весы.

Мужчин задержали, по факту случившегося возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 4 статьи 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») Уголовного кодекса России.

Ранее сообщалось, что на участке 60-летнего жителя Херсонской области обнаружили 187 кустов конопли. Рядом с его домом нашли магазин, где мужчина продавал алкоголь знакомым вместе со своей женой.

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    Варвара Родикова
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