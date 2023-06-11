Саперы ВСУ оставили ВС России мины с посланиями

Начальник инженерной службы ВС РФ: саперы ВСУ оставляют неактивированные мины с посланиями

Саперы Южной группировки войск России находят направлении мины, которые не активируют или активируют не до конца инженеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) из числа мобилизованных — это происходит на донецком направлении, рассказал начальник инженерной службы полка группировки «Юг» ВС РФ с позывным «Кирпич». Его цитирует ТАСС.

«Бывает, они оставляют нам разные надписи или не до конца минируют. То есть он поставил мину, а верхнюю чеку не снял», — пояснил военный. Кроме того, сзади находят надписи: по словам собеседника агентства, он также встречал надпись "Ребята, мы такие же, как вы. Мы не хотим воевать. Надеюсь, я скоро уеду домой"».

По словам начальника инженерной службы, российским военным при обнаружении мины было «очень приятно». Военнослужащий при этом уточнил, что можно встретить мины и с оскорблениями, угрозами или нацисткой символикой.

Ранее в интервью газете The Wall Street Journal украинские военные также пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО.