Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 11 июня 2023Бывший СССР

Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров и западную технику

WSJ: бойцы ВСУ заявили о недовольстве подготовкой своих офицеров и западной техникой

Фото: RFE / RL / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО. Своим недовольством они поделились в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

Как рассказал украинский командир с позывным Финн, из-за погодных условий западные машины с трудом перемещаются по территории страны, поскольку были созданы для городских боев и пустыни. «В нашей реальности они хоть и могут пройти, но это борьба», — заявил он.

Также боец пожаловался на недостаточную подготовку некоторых офицеров ВСУ и отсутствие у них боевого опыта, что приводит их к «дезориентации в стрессовых ситуациях».

Кроме того, украинский военный сообщил о трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВСУ с первых дней контрнаступления. из-за тщательной подготовки российских войск к началу атак. «Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была "стальная стена"», — сказал он.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

9 июня президент России Владимир Путин сообщил, что использование стратегических резервов говорит о начале наступления ВСУ. Информацию о начале наступательной операции ВСУ украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил 10 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров и западную технику
    Российский комик покинул Турцию и обосновался в другой стране
    Зеленскому рассказали новость о больших потерях и неудачах у ВСУ
    В Свердловской области произошло четыре лесных пожара
    В Госдуме заявили о воюющих на стороне ВСУ гражданах из стран ОДКБ
    В Бразилии призвали встать на защиту Ассанжа
    Диетолог назвала лучший напиток для завтрака
    Российские артиллеристы поразили несколько полевых казарм ВСУ
    Российские морпехи разгромили колонну западной техники при наступлении ВСУ
    Российский полковник назвал пройденный пик контрнаступления ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.