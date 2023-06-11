Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров и западную технику

WSJ: бойцы ВСУ заявили о недовольстве подготовкой своих офицеров и западной техникой

Украинские военные пожаловались на подготовку своих офицеров на Западе и технику НАТО. Своим недовольством они поделились в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ).

Как рассказал украинский командир с позывным Финн, из-за погодных условий западные машины с трудом перемещаются по территории страны, поскольку были созданы для городских боев и пустыни. «В нашей реальности они хоть и могут пройти, но это борьба», — заявил он.

Также боец пожаловался на недостаточную подготовку некоторых офицеров ВСУ и отсутствие у них боевого опыта, что приводит их к «дезориентации в стрессовых ситуациях».

Кроме того, украинский военный сообщил о трудностях, с которыми столкнулись бойцы ВСУ с первых дней контрнаступления. из-за тщательной подготовки российских войск к началу атак. «Они просто ждали нас… везде были подготовлены позиции. Это была "стальная стена"», — сказал он.

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого, как уточнялось, украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.

9 июня президент России Владимир Путин сообщил, что использование стратегических резервов говорит о начале наступления ВСУ. Информацию о начале наступательной операции ВСУ украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил 10 июня.