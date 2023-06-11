Опубликованы кадры перестрелки между одним бойцом ВС РФ и толпой военных ВСУ

«РВ»: один боец ВС РФ вышел под шквалом огня ВСУ и ответил толпе украинских военных

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) провели контратаку у Авдеевки на донецком направлении, атаковав опорный пункт одной из рот Донецкого армейского корпуса. Когда они приблизились к окопам ВС РФ, навстречу вышел один российский военный, тут же открывший огонь по ВСУ. Кадры с места событий публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Бой нашего бесстрашного Героя против толпы штурмовиков ВСУ на американской бронетехнике», — подписали кадры авторы канала.

По их словам, ВСУ приблизились к российским позициям при помощи американского «Хаммера» и начали штурм. Их встретил боец ВС РФ, вышедший под шквалом огня и открывший огонь по врагу. Его судьба неизвестна, подчеркнули в «РВ».

Ранее канал также показывал, как дроны-камикадзе ВС РФ обнаружили огневые точки ВСУ на южно-донецком направлении, после чего по ним нанесли удар.