Экс-президента Киргизии заочно осудили на десять лет

Бывшего президента Киргизии Бакиева заочно осудили на десять лет лишения свободы

Первомайский районный суд Бишкека заочно осудил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева на десять лет лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Бакиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса ("Коррупция"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года», — сказано в сообщении.

Предполагается, что с учетом прошлых приговоров проживающий в Белоруссии Бакиев должен отсидеть 30 лет.

Курманбек Бакиев был президентом Киргизии с 2005 по 2010 год. В июле 2021 года Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что Бакиев и первый президент Киргизии Аскар Акаев объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

Как утверждают силовики, Акаев привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением в результате заключения соглашения с канадскими инвесторами в 1992-1994 годах. По аналогичным статьям проходит и Бакиев — за заключение более поздних соглашений с инвесторами. Также следствие устанавливает возможную причастность еще двух бывших президентов — Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова — к заключению заведомо невыгодных для Киргизии договоров с канадскими компаниями.