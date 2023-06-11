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12:25, 11 июня 2023Бывший СССР

Экс-президента Киргизии заочно осудили на десять лет

Бывшего президента Киргизии Бакиева заочно осудили на десять лет лишения свободы

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Первомайский районный суд Бишкека заочно осудил бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева на десять лет лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Бакиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 336 Уголовного кодекса ("Коррупция"), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет с конфискаций имущества, с лишением права занимать государственные должности сроком на три года», — сказано в сообщении.

Предполагается, что с учетом прошлых приговоров проживающий в Белоруссии Бакиев должен отсидеть 30 лет.

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Курманбек Бакиев был президентом Киргизии с 2005 по 2010 год. В июле 2021 года Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил, что Бакиев и первый президент Киргизии Аскар Акаев объявлены в розыск по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения Кумтор.

Как утверждают силовики, Акаев привлечен к уголовной ответственности за злоупотребление должностным положением в результате заключения соглашения с канадскими инвесторами в 1992-1994 годах. По аналогичным статьям проходит и Бакиев — за заключение более поздних соглашений с инвесторами. Также следствие устанавливает возможную причастность еще двух бывших президентов — Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова — к заключению заведомо невыгодных для Киргизии договоров с канадскими компаниями.

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    Варвара Родикова
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