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08:37, 11 июня 2023Культура

Балерина Мариинки прокомментировала инцидент с перцовым баллончиком

Балерина Мариинки Скорик поразилась инциденту с перцовым баллончиком во время спектакля

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Балерина Мариинского театра Оксана Скорик рассказала, что инцидент с применением перцового баллончика зрительницей в ходе показа спектакля очень поразил ее. Об этом сообщает 78.ru.

Танцовщица подчеркнула, что больше всего удивилась тому, что такая история случилось в Санкт-Петербурге, так как город имеет репутацию культурной столицы России.

«Мы люди достаточно закаленные, готовы к любым обстоятельствам, поэтому мне было неприятно, да, но на выступление это не повлияло», — прокомментировала Скорик.

Вечером 10 июня одна из зрительниц спектакля «Лебединое озеро» в Мариинском театре, повздорив с другими, распылила перцовый баллончик. В результате спектакль срочно остановили, за медпомощью обратились три человека.

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    Юлия Мискевич
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