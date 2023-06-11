Бывший президент США Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит действующего американского лидера Джо Байдена из Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента. Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома», — сказал политик.

Трамп добавил, что никогда не уступит и не будет побежден. «Я никогда не перестану бороться за вас», — сказал он на встрече с однопартийцами в штате Северная Каролина.

Ранее Трамп пообещал продолжить политическую деятельность после предъявления обвинений. Политик связал очередное уголовное дело со своими успехами в борьбе за возвращение в Белый дом. Трамп заявил, что Байден пытается упрятать в тюрьму «главного политического оппонента». По его словам, он побеждает с «разгромным перевесом».

