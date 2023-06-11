Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:38, 11 июня 2023Мир

Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома

Бывший президент США Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Drake / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что одержит победу на выборах 2024 года и выгонит действующего американского лидера Джо Байдена из Белого дома. Об этом сообщает ТАСС.

«5 ноября 2024 года мы выступим против коррумпированного политического истеблишмента. Мы выгоним полностью коррумпированного президента по имени Джо Байден из Белого дома», — сказал политик.

Трамп добавил, что никогда не уступит и не будет побежден. «Я никогда не перестану бороться за вас», — сказал он на встрече с однопартийцами в штате Северная Каролина.

Ранее Трамп пообещал продолжить политическую деятельность после предъявления обвинений. Политик связал очередное уголовное дело со своими успехами в борьбе за возвращение в Белый дом. Трамп заявил, что Байден пытается упрятать в тюрьму «главного политического оппонента». По его словам, он побеждает с «разгромным перевесом».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В МИД России назвали причину начала разрушения Каховской ГЭС
    В России сменился лидер по производству коньяка
    Трамп пообещал выгнать «коррумпированного» Байдена из Белого дома
    Украина захотела заключить с Канадой новый договор о свободной торговле
    В России предложили переименовать праздник 12 июня
    Трамп заявил о возможности предотвратить третью мировую войну
    Снайпер ВСУ расстрелял семью под Николаевом из чувства ревности
    Власти Канады распорядились арестовать российский Ан-124 для передачи Украине
    В Харьковской области произошли взрывы
    В России назвали условие для переговоров с Украиной
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.