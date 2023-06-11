В США сообщили о потере ВСУ до пяти процентов каждой партии бронетехники за бой

Forbes: боевая группа ВСУ потеряла до пяти процентов каждой партии бронетехники за бой

Боевая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряла до пяти процентов каждой партии бронетехники во время боя 8 июня. Об этом в воскресенье, 11 июня, пишет Forbes.

«Cоюзники Украины предоставили для участия в военных действиях 21 длинноствольный Leopard 2A6 и 109 M-2. Боевая группа 33-й бригады и 47-й бригады потеряла до пяти процентов каждой партии машин за одно утро», — заявил автор издания Дэвид Экс.

Он отметил, что ВСУ могут ждать серьезные последствия, если бойцам не удастся восстановить и отремонтировать часть поврежденной техники.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ночь на 8 июня ВСУ предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Глава оборонного ведомства уточнил, что украинские войска пытались прорвать российскую оборону силами 47-й механизированной бригады численностью до 1500 человек и 150 единиц бронетехники. По противнику был нанесен превентивный удар с помощью артиллерии, авиации и противотанковых средств.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).