В Свердловской области произошло четыре лесных пожара

В Свердловской области из-за молний произошло четыре лесных пожара на площади 1000 Га

В Свердловской области 10 июня из-за ударов молний произошло четыре лесных пожара на площади 1167,5 гектара. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент информполитики региона (ДИП).

По информации ведомства, на месте работают более 100 спасателей. Привлечено свыше 50 единиц спецтехники.

По состоянию на 22 мая площадь лесных пожаров достигла 863 тысячи гектаров, в то время как в аналогичный период 2022 года показатель составлял 557 тысячи гектаров. При этом количество очагов огня в лесах снизилось с 5,2 тысячи до 4,2 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Свердловской, Курганской, Тюменской областях лесные пожары повредили больше шести тысяч строений, в том числе более 800 жилых домов.