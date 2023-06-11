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04:03, 11 июня 2023Среда обитания

Россиянам напомнили о необходимости согласия соседа на постройку дома

Доцент Садыкова: согласие соседей на постройку дома нужно для соблюдения ряда пунктов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Доцент базовой кафедры Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» «Инновационный менеджмент и социальное предпринимательство» РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксения Садыкова в беседе с агентством «Прайм» объяснила, когда нужно просить согласие соседа на постройку дома.

Садыкова напомнила, что нет необходимости в получении разрешения от соседей, если соблюдены все нормы и требования нормативных документов, нет фактов нарушения прав третьих лиц, а также нет угрозы здоровью и жизни окружающих.

Однако есть пункты, для соблюдения которых могут понадобиться разрешения от соседей — дополнительные требования к объекту недвижимости, предусмотренные в разных субъектах страны, подчеркнула доцент. К примеру, в местных нормах может быть прописано, что нормативный метраж можно сократить при согласии собственников соседних участков.

Ранее депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин назвал способы, как законно оформить на себя заброшенный садовый участок соседа.

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    Юлия Мискевич
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