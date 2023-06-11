Минобороны показало уничтожение опорного пункта ВСУ с помощью дронов

Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ с помощью дронов

Минобороны показало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дронов. Видео ведомство опубликовало в Telegram.

Уточняется, что кадры были сделаны на южно-донецком направлении. На них видно, как беспилотный летательный аппарата (БПЛА) приближается к цели на земле. Затем на видео показан взрыв именно в той точке, куда приближался беспилотник.

Ранее Минобороны показало уничтожение танков ВСУ с помощью беспилотников на запорожском направлении. По данным военного ведомства, были уничтожены украинские танки, пытавшиеся двигаться под прикрытием лесополосы. Операторы российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) выявили технику ВСУ и уничтожили ее, говорится в заявлении.