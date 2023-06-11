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04:59, 11 июня 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» рассказали об экипаже орбитальной станции России

«Роскосмос»: первый экипаж Российской орбитальной станции будет состоять из двух человек

Фото: Roscosmos / via Globallookpress.com

Первые экипажи, которые отправятся на Российскую орбитальную станцию (РОС), будут состоять только из двух человек. Об этом рассказали ТАСС в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК входит в «Роскосмос»).

«Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов, это означает, что на каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС», — подчеркнули специалисты.

Также уточняется, что это отразится и на подготовке самих космонавтов.

В августе 2022 года «Роскосмос» показал макет новой российской орбитальной станции. Развертывание РОС будет проходить в два этапа.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что к 2025 году Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина должен разработать программу для подготовки к полетам на перспективную Российскую орбитальную станцию. Отмечалось, что программа будет учитывать особенности РОС, которые отличают ее от Международной космической станции.

Кроме того, стало известно, что впервые отбирать космонавтов для полетов на перспективную РОС планируют в 2023-2024 годах.

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    Марина Совина
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