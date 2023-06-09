Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:46, 9 июня 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» назвали сроки разработки программы полетов на РОС

«Роскосмос»: ЦПК разработает программу для подготовки к полетам на РОС к 2025 году

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

К 2025 году Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина должен разработать программу для подготовки к полетам на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС). Соответствующие сроки со ссылкой на «Роскосмос» сообщает ТАСС.

«На основе принятой концепции подготовки космонавтов по РОС будет разработана программа подготовки космонавтов по РОС, включающая 12-15 видов подготовки. К 2025 году планируется завершить разработку программы», — сказали в ЦПК.

Отмечается, что программа будет учитывать особенности РОС, которые отличают ее от Международной космической станции (МКС), в частности, наклонение орбиты, высоту полета, состав модулей и бортовых систем.

Материалы по теме:
Истинный РОСС. Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Истинный РОСС.Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
1 июня 2021
Дальше сами. Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
Дальше сами.Россия решила выйти из проекта МКС. Какое будущее ждет российскую космонавтику?
27 июля 2022

Особое внимание при подготовке космонавтов предлагается уделять робототехнике, аддитивным технологиям и контролю среды обитания. «Всему этому необходимо будет обучать космонавтов», — отметили в ЦПК.

В июне ТАСС со ссылкой на ЦПК сообщил, что впервые отбирать космонавтов для полетов на перспективную РОС планируют в 2023-2024 годах.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости
    Губернатор Гусев сообщил о падении беспилотника в Воронеже
    29-летнего россиянина задержали за двойную диверсию на железной дороге
    Тело голого мужчины на матрасе обнаружили прохожие на востоке Москвы
    Стало известно о поврежденных квартирах из-за врезавшегося в дом Воронежа дрона
    Тренер дочери Тутберидзе высказался о ее переходе в сборную Грузии
    В «Роскосмосе» назвали сроки разработки программы полетов на РОС
    Стало известно о взрыве в Харькове
    Двое детей пострадали при катании на американских горках в российском городе
    Стало известно о двух раненных при атаке беспилотника на жилой дом в Воронеже
    Стали известны подробности открытия магазинов Adidas в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.