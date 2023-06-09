В «Роскосмосе» назвали сроки разработки программы полетов на РОС

«Роскосмос»: ЦПК разработает программу для подготовки к полетам на РОС к 2025 году

К 2025 году Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Юрия Гагарина должен разработать программу для подготовки к полетам на перспективную Российскую орбитальную станцию (РОС). Соответствующие сроки со ссылкой на «Роскосмос» сообщает ТАСС.

«На основе принятой концепции подготовки космонавтов по РОС будет разработана программа подготовки космонавтов по РОС, включающая 12-15 видов подготовки. К 2025 году планируется завершить разработку программы», — сказали в ЦПК.

Отмечается, что программа будет учитывать особенности РОС, которые отличают ее от Международной космической станции (МКС), в частности, наклонение орбиты, высоту полета, состав модулей и бортовых систем.

Особое внимание при подготовке космонавтов предлагается уделять робототехнике, аддитивным технологиям и контролю среды обитания. «Всему этому необходимо будет обучать космонавтов», — отметили в ЦПК.

В июне ТАСС со ссылкой на ЦПК сообщил, что впервые отбирать космонавтов для полетов на перспективную РОС планируют в 2023-2024 годах.