На Украине сообщили о взрыве в Харькове

«Страна.ua» сообщила о взрыве в Харькове

Украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило о взрыве в Харькове.

Уточняется, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным главы харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, взрывы, которые услышали в Харькове, произошли в соседнем селе Циркуны.

В ночь на 11 июня также сообщалось о взрывах в городе.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести ревизию бомбоубежищ по всей стране и отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса.