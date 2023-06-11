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16:33, 11 июня 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о взрыве в Харькове

«Страна.ua» сообщила о взрыве в Харькове

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале сообщило о взрыве в Харькове.

Уточняется, что в регионе была объявлена воздушная тревога.

По данным главы харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, взрывы, которые услышали в Харькове, произошли в соседнем селе Циркуны.

В ночь на 11 июня также сообщалось о взрывах в городе.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести ревизию бомбоубежищ по всей стране и отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса.

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    Варвара Родикова
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