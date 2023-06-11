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02:25, 11 июня 2023Бывший СССР

В Харьковской области произошли взрывы

ТСН: в Харьковской области произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Stringer / Reuters

В Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского телеканала ТСН.

«Взрывы раздались в Харькове», — говорится в сообщении. Кроме того, в Харьковской области с 01:37 по местному времени (совпадает с московским) звучит воздушная тревога.

Ранее 11 июня сообщалось, что взрывы произошли в Днепропетровской области Украины.

2 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился проверить бомбоубежища по всей стране. Также украинский лидер отреагировал на закрытые во время воздушной тревоги в Киеве бомбоубежища, использовав терминологию бокса. «Я сказал бы так: может быть нокаут», — заявил украинский лидер.

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    Марина Совина
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