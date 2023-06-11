В Калужской области упал беспилотник

Калужский губернатор Шапша сообщил об упавшем БПЛА около Стрелковки Жуковского района

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел районе деревни Стрелковка. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы, добавил глава региона.

Ранее в Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся. В результате происшествия осколки повредили два автомобиля. Здание не получило значительных повреждений, пострадавших нет.

В приграничных регионах России — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.