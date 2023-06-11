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06:25, 11 июня 2023Россия

В Калужской области обнаружили место падения еще одного беспилотника

Калужский губернатор Шапша сообщил об обнаружения места падения еще одного беспилотника

Фото: Владислав Шапша / Telegram

Место падения, предположительно, еще одного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили в лесном массиве в Медынском районе Калужской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

По его иинформации, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные оперативные службы.

Ранее Владислав Шапша сообщил о падении беспилотника в районе деревни Стрелковка в Жуковском районе Калужской области. Позже он уточнил, что никто не пострадал, незначительно повреждены два садовых домика — у них выбиты стекла.

9 июня беспилотный летательный аппарат упал в районе нефтебазы в Курске. Об сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Дрон не вызвал никаких повреждений на объекте.

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    Марина Совина
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