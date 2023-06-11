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14:52, 11 июня 2023Бывший СССР

В Минобороны Украины обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС

Замминистра обороны Украины Маляр: подрывом ГЭС РФ пыталась предотвратить наступление ВСУ
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

Подорвав Каховскую ГЭС, Россия пыталась предотвратить наступление украинской армии, написала замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, таким образом российская сторона попыталась «сузить» географию возможных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Подрыв Каховской ГЭС очевидно осуществлялся из расчета не допустить проведения наступления Силами обороны Украины на херсонском направлении и высвободить необходимые резервы для их переброски на запорожское и бахмутское направления», — заявила замминистра.

Маляр подчеркнула, что разрушением гидроэлектростанции Россия вынудила Украину перебросить часть сил на ликвидацию катастрофы, сделав невозможным «освобождение оккупированных территорий на левобережной части Херсонской области».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление десятков населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский в произошедшем обвинил «российских террористов».

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