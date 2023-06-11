Отец тренера «Манчестер Сити» пропал в Турции во время финала Лиги чемпионов

Corriere della Sera: отец тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески пропал в Стамбуле

Отец тренера «Манчестер Сити» Энцо Марески пропал в Турции во время финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По информации издания, отец специалиста исчез в Стамбуле в день игры. В данный момент турецкая полиция продолжает его поиски.

10 июня «Манчестер Сити» победил со счетом 1:0 «Интер» в финале турнира. Единственный мяч на 68-й минуте 26-летний полузащитник горожан Родриго Эрнандес. Таким образом, команда впервые в истории завоевала этот трофей.

43-летний Мареска работает в «Манчестер Сити» с 2022 года. Он известен по выступлениям за «Ювентус» и «Севилью».