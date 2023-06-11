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07:19, 11 июня 2023Забота о себе

Диетолог назвала лучший напиток для завтрака

Диетолог Соломатина: на завтрак лучше отдать предпочтение чаю, а кофе оставить на обед

Фото: Galina Barbieri / Global Look Press

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что на завтрак следует отдать предпочтение чаю, а кофе лучше оставить на обед. По словам медика, чай является натуральным источником важных элементов, к примеру, катехина, танина и антиоксидантов, пишет Pravda.Ru.

Помимо этого, в зеленом чае содержится L-теанин. Он стимулирует умственную деятельность, а танин противодействует патогенной микрофлоре во рту. Соломатина также не рекомендовала пить кофе на голодный желудок, так как он стимулирует выработку желудочного сока.

«Слизистая может просто обжигаться. А вот выпив кофе между едой человек получает порцию антиоксидантов, стимулирует метаболизм», — отметила диетолог.

Врач посоветовала отдать предпочтение сыра, а не колбасе. Последняя содержит много жира, соли и нитрит натрия, который добавляется для окрашивания продукта. Однако сыр не должен быть слишком соленым, резюмировала Соломатина.

Ранее диетологи Мэри Сабат и Лорен Манакер назвали мюсли и сдобные булочки неподходящими для завтрака продуктами. По словам врачей, в некоторых марках мюсли сахара больше, чем в баночке газировки. По той же причине Сабат назвала плохими вариантами для завтрака маффины, булочки и фруктовые йогурты.

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    Марина Совина
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