Назван вред привычных продуктов для завтрака

Диетолог Сабат: мюсли и булочки не подходят для завтрака из-за большого содержания сахара

Диетологи Мэри Сабат и Лорен Манакер назвали мюсли и сдобные булочки неподходящими для завтрака продуктами. Мнение специалисток приводит издание Eat This, Not That!.

Негативное отношение к привычным для завтрака продуктам обе специалистки объяснили большим содержанием сахара. По словам Сабат, в некоторых марках мюсли сахара больше, чем в баночке газировки. По той же причине она назвала плохими вариантами для завтрака маффины, булочки и фруктовые йогурты.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует удерживать потребление добавленного сахара на уровне ниже 10 процентов от суточной нормы калорий. Это составляет примерно 50 граммов или 12 чайных ложек для взрослого человека, потребляющего 2000 калорий в день Мэри Сабат диетолог

Лорен Манакер добавила, что для удержания рекомендованных лимитов для первого приема пищи подходят несладкие продукты. Она посоветовала мужчинам съедать за завтраком не более трех ложек сахара, а женщинам — не более двух. Однако эти нормы могут меняться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, предупредила диетолог. По ее словам, люди, ведущие активный образ жизни, могут съедать больше калорий и позволить себе лишнюю чашку сладкого чая или кофе.

Кроме того, Сабат отметила, что рекомендованные лимиты не касаются натурального сахара, который содержится в молочных продуктах и фруктах. Его, по словам специалистки, не следует жестко ограничивать, если об этом не просит врач.

Ранее диетолог Кристина Плотникова дала совет, как худеть без отказа от хлеба. Тем, кто следит за фигурой, она предложила заменить пшеничный хлеб на цельнозерновой или ржаной.