Зеленский обсудил с президентом Польши июльский саммит НАТО

Зеленский заявил, что обсудил с президентом Польши Дудой июльский саммит НАТО в Вильнюсе

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил, что обсудил с Дудой саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. Президенты поделились ожиданиями от встречи. «Мы понимаем важность сильных шагов альянса по гарантиям безопасности для Украины», — отметил украинский лидер.

Глава Украины также выразил признательность Польше и Дуде за поддержку в укреплении обороны страны и за «крепкую и твердую позицию». Лидеры страны также обсудили потребности украинской армии в будущем. Переговоры с Дудой Зеленский назвал «как всегда продуктивным разговором».

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда встретятся с главой Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 12 июня политики обсудят гарантии безопасности для Украины.