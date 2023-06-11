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13:02, 11 июня 2023Моя страна

Памятники некрополя в Чечне признали объектами культурного наследия

Памятники некрополя Цой-Педе в Чечне признали объектами культурного наследия

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Чечне несколько десятков сооружений горного погребального комплекса Цой-Педе признали федеральными объектами культурного наследия. Об этом сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на соответствующий приказ Министерства культуры России.

Как следует из документа, всего в перечень было включено свыше 70 объектов, входящих в состав некрополя. При этом ранее объектами культурного наследия считались только шесть сооружений на территории комплекса.

Некрополь Цой-Педе, название которого переводится как «поселение божества», находится на труднодоступном каменном мысе в Итум-Калинском районе Чечни неподалеку от границы с Грузией. Он считается крупнейшим доисламским погребальным комплексом на территории Северного Кавказа.

В мае сообщалось, что здание Дома кино во Владикавказе, построенное более 100 лет назад, получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

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