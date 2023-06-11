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11:11, 11 июня 2023Спорт

Оливейра установил рекорд UFC по числу полученных бонусов

Чарльз Оливейра получил 19-й бонус в карьере и установил рекорд UFC по этому показателю

Фото: Sergei Belski-USA TODAY Sports / Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразилец Чарльз Оливейра установил рекорд промоушена по числу полученных бонусов. Об этом в Twitter сообщает ESPN MMA.

Бразильцу дали вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера на турнире UFC 289. Для бойца это 19-й бонус в карьере, что является абсолютным рекордом промоушена. Ранее Оливейра делил первое место по этому показателю с американцем Дональдом Серроне (18 бонусов).

В ночь на 11 июня Оливейра победил американского бойца Бенеила Дариуша техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, он прервал серию американца из восьми выигранных поединков.

33-летний Оливейра за карьеру одержал 34 победы и потерпел девять поражений. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся. В активе 34-летнего Дариуша 22 победы, пять поражений и одна ничья.

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    Ксения Курашкина
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