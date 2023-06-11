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18:04, 11 июня 2023Мир

В Италии заявили о неспособности Зеленского единолично урегулировать конфликт

Экс-премьер Италии Конте заявил, что Зеленский не может единолично урегулировать конфликт

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Лидер оппозиционного общественно-политического «Движения 5 звезд» (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал к переговорам для урегулирования конфликта на Украине и напомнил об опасности военной эскалации. Его слова приводит новостной телеканал RaiNews24.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не может единолично урегулировать конфликт. Конте также подчеркнул, что Италия придерживается определенной в Вашингтоне военной стратегии. При этом стратегия военной эскалации может привести к еще большим рискам вплоть до ядерного удара.

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«Мы, с другой стороны, выступаем за прорыв в переговорах, которые должны вестись энергично, защищая жизненно важные интересы Украины и привлекая Святой Престол и других международных игроков», — сказал бывший пермьер-министр.

Ранее Конте заявил, что мировое сообщество слишком долго не предлагало решений украинского кризиса, которые были бы основаны на дипломатии. По его словам, в украинском конфликте «всегда отсутствовал важный элемент — путь к миру».

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    Алиса Дмитриева
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