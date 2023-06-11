Россиянку убило ударом молнии во время горного похода

26-летнюю туристку из Новороссийска убило ударом молнии во время горного похода в Адыгее

26-летняя жительница Новороссийска погибла от удара молнии во время похода в Адыгее. Об этом сообщает Следственное управление СК по республике.

В настоящее время Следственным отделом по Майкопскому району организована проверка обстоятельств гибели туристки. По предварительным данным, 10 июня она отправилась в однодневный поход по горной местности в группе туристов, состоящей из 38 человек. Позднее начался дождь с грозой, в районе Абадзешского перевала в девушку ударила молния. В результате пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью.