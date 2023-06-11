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11:05, 11 июня 2023Мир

Посол Румынии в Кении сравнил африканцев с обезьянами

Adevărul: посла Румынии в Кении Цигэу отзовут после сравнения африканцев с обезьянами

Фото: James Wakibia / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Румыния отзовет посла в Кении Драгоша Виорела Цигэу после того, как он сравнил африканцев с обезьянами. Об этом пишет издание Adevărul.

Инцидент произошел в апреле во время встречи посла с группой восточноевропейских дипломатов в отделении Организации объединенных Наций (ООН) в Найроби. «Африканская группа присоединилась к нам», — приводит издание слова Цигэу, заметившего поблизости обезьяну.

После случившегося представители Кении обратились к послу за разъяснениями. Они подчеркнули важность создания атмосферы взаимного уважения и дипломатической сфере и призвали принять надлежащие меры по урегулированию подобных случаев.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уволила директора Тихоокеанского региона Такеши Касаи за неэтичное поведение и расизм. По словам одного из вышестоящих руководителей, Касаи создал «ядовитую атмосферу», а сотрудники боялись выступить против него, опасаясь преследования.

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    Варвара Родикова
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