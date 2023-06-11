Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:43, 11 июня 2023Среда обитания

В МВД Германии подсчитали число совершенных экоактивистами преступлений

Глава МВД Германии: активисты «Последнего поколения» стали виновниками 580 преступлений

Фото: Nina Riggio / Reuters

В МВД Германии подсчитали, что с начала 2022 года число преступлений, совершенных экоактивистами движения Letzte Generation («Последнее поколение»), привлекающих внимание к проблеме изменения климата, составило 580. Об этом рассказала в интервью немецкой газете Bild глава ведомства Нэнси Фезер.

По словам министра внутренних дел, за указанный период к уголовной ответственности было привлечено 740 виновников таких правонарушений. Она отметила, что большая часть таких дел была связана с оказанием давления со стороны экоактивистов либо с нанесением ущерба имуществу.

«Мы не приемлем, когда активисты нарушают права других людей. Это совершенно не способствует защите климата», — заявила Фезер.

В мае группа членов организации Letzte Generation в знак протеста забралась внутрь римского фонтана Треви, который считается одной из главных достопримечательностей города. Оказавшись в воде, они вылили в нее углекислоту на растительной основе. Таким образом участники акции хотели привлечь внимание к глобальной проблеме изменения климата.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Кислицына
    Обсудить
    Последние новости
    ВСУ изменили тактику наступления на одном направлении
    Тарасова оценила решение ISU продлить отстранение российских спортсменов
    В МВД Германии подсчитали число совершенных экоактивистами преступлений
    Волочкова резко ответила обвиняющим ее в пьянстве хейтерам
    Черноморский флот начал противодиверсионные учения в Севастополе
    ISU продлил отстранение российских фигуристов и конькобежцев
    Российские полицейские обнаружили дом с 233 кустами конопли
    МЧС локализовало пожар на заводе «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону
    В Британии предупредили о возможном росте цен из-за подрыва Каховской ГЭС
    Москвичка распылила перцовый баллончик на представлении в Мариинском театре
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.