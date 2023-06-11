SpaceX наняла на работу 14-летнего подростка

Los Angeles Times: подросток из США получил должность инженера-программиста в SpaceX

Компания SpaceX Илона Маска наняла на работу в качестве инженера-программиста 14-летнего подростка из американского штата Калифорния. Об этом сообщает Los Angeles Times.

14-летний Кайран Куази собирается в ближайшее время окончить Инженерную школа Университета Санта-Клары и приступить к работе в компании SpaceX, занимающейся производством спутниковых коммуникаций и космических кораблей. В компании он получил должность инженера-программиста.

Юноша заявил, что университетские годы стали самыми счастливыми в его жизни. Новая работа даст ему возможность участвовать в чем-то большем, чем он сам.

Куази стал известен благодаря рано развившимся интеллектуальным способностям. В два года он говорил целыми предложениями, а в девять лет перешел из третьего класса в колледж, где, по его словам, начал учиться на уровне, который ему подходил. В девять лет тесты IQ показали, что уровень его интеллекта находится в 99-процентном диапазоне от общей популяции.

В будущем американец намерен работать с командой, которая занимается развитием спутникового интернета Starlink в SpaceX. Помимо учебы, Куази увлекается видеоиграми и чтением научной фантастики.

Ранее сообщалось, что мексиканская девочка, чей коэффициент интеллекта выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, собралась стать астронавтом и колонизировать Марс. В три года она научилась читать, собирать большие пазлы и освоила основы алгебры.