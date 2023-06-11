Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:09, 11 июня 2023Из жизни

SpaceX наняла на работу 14-летнего подростка

Los Angeles Times: подросток из США получил должность инженера-программиста в SpaceX

Фото: Scott Audette / Reuters

Компания SpaceX Илона Маска наняла на работу в качестве инженера-программиста 14-летнего подростка из американского штата Калифорния. Об этом сообщает Los Angeles Times.

14-летний Кайран Куази собирается в ближайшее время окончить Инженерную школа Университета Санта-Клары и приступить к работе в компании SpaceX, занимающейся производством спутниковых коммуникаций и космических кораблей. В компании он получил должность инженера-программиста.

Материалы по теме:
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября 2021
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря 2021
«Могут сломать судьбу ребенка» В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
«Могут сломать судьбу ребенка»В чем опасность «эксперимента» над 9-летней Тепляковой в МГУ и кем в прошлом был ее отец?
27 декабря 2021

Юноша заявил, что университетские годы стали самыми счастливыми в его жизни. Новая работа даст ему возможность участвовать в чем-то большем, чем он сам.

Куази стал известен благодаря рано развившимся интеллектуальным способностям. В два года он говорил целыми предложениями, а в девять лет перешел из третьего класса в колледж, где, по его словам, начал учиться на уровне, который ему подходил. В девять лет тесты IQ показали, что уровень его интеллекта находится в 99-процентном диапазоне от общей популяции.

В будущем американец намерен работать с командой, которая занимается развитием спутникового интернета Starlink в SpaceX. Помимо учебы, Куази увлекается видеоиграми и чтением научной фантастики.

Ранее сообщалось, что мексиканская девочка, чей коэффициент интеллекта выше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, собралась стать астронавтом и колонизировать Марс. В три года она научилась читать, собирать большие пазлы и освоила основы алгебры.

Что думаешь? Оцени!
    Алиса Дмитриева
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать корабль «Приазовье»
    Российский сапер рассказал про послания инженеров ВСУ на неактивированных минах
    Путин встретится с несколькими иностранными лидерами
    SpaceX наняла на работу 14-летнего подростка
    Более десятка сгоревших машин в столичном автосервисе попали на видео
    Российские военные отразили три атаки ВСУ на запорожском направлении
    В Минобороны заявили об уничтожении трех Leopard ВСУ
    В Минобороны Украины обвинили Россию в подрыве Каховской ГЭС
    Российские системы ПВО сбили украинский Су-25
    Кардиолог перечислил наиболее вредные для сердца продукты
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.