Власти ЮАР испугались приезда Путина в саммит БРИКС

Sunday Times: в ЮАР боятся, что президент Путин настоит на личном участии в саммите БРИКС

Высокопоставленные чиновники в ЮАР обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин не согласится на вариант участия в саммите БРИКС, который предполагает только его виртуальное присутствие. Об этом пишет южноафриканская газета The Sunday Times.

В статье отмечается, что возможный приезд российского лидера поставит страну в затруднительное положение из-за требования Международного уголовного суда (МУС) арестовать Путина. На фоне этого члены правительства ЮАР предложили президенту Сирилу Рамафосе три возможных варианта приглашения делегации РФ. Первый подразумевает, что Путина на саммите будет представлять МИД, второй — что он примет участие во встрече онлайн-форме. Третий — предлагается попросить Китай, который в прошлом году выступал хозяином саммита БРИКС, провести встречу у себя и в этот раз.

Однако существуют опасения, что российский президент откажется от этих вариантов. «Россия продвигает свои национальные интересы, и желает выглядеть сильной среди друзей. Но Южную Африку нельзя использовать в качестве поля битвы для опосредованных войн», — заявил один из собеседников издания.

Встреча глав-стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР 22–24 августа.

Ранее ЮАР допустила отказ пригласить Путина на саммит из-за ордера МУС. Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в «незаконной депортации» украинских детей. Комментируя это решение, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.