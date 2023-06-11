Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:45, 11 июня 2023Россия

Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Херсонской области

Роспотребнадзор: питьевая вода в Херсонской области соответствует нормам

Фото: Manki Kim / Unsplash

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят отбор проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с 7 июня была отобрана 91 проба питьевой воды в Херсонской области, а также морской воды в Крыму и Северо-Крымском канале. «Питьевая вода соответствуют нормативным показателям», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что ситуация остается под контролем службы.

Ранее сообщалось, что в Черном море резко снизилась соленость воды после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). При этом в воде зафиксировали превышение нормы взвешенных веществ и железа.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4000 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Крыму приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожных путей
    Шольц пошутил про беженцев и столкнулся с критикой
    94 российских военных вернулись из украинского плена
    Названа возможная цель атаки ВСУ на корабль «Приазовье»
    Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Херсонской области
    Обладатель Кубка Стэнли из Чехии призвал ввести запрет на работу в России
    Москвичи высказались о современном телевидении
    Полчища мух налетели на отдыхающих на пляже и посеяли панику
    Российские системы ПВО сработали в Бердянске
    Жена Зеленского посетит Израиль
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.