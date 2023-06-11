Роспотребнадзор оценил качество питьевой воды в Херсонской области

Роспотребнадзор: питьевая вода в Херсонской области соответствует нормам

Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят отбор проб воды на предмет отклонения от нормативных показателей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что с 7 июня была отобрана 91 проба питьевой воды в Херсонской области, а также морской воды в Крыму и Северо-Крымском канале. «Питьевая вода соответствуют нормативным показателям», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что ситуация остается под контролем службы.

Ранее сообщалось, что в Черном море резко снизилась соленость воды после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). При этом в воде зафиксировали превышение нормы взвешенных веществ и железа.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4000 человек.