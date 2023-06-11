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16:28, 11 июня 2023Среда обитания

Соленость Черного моря резко снизилась после подрыва Каховской ГЭС

На Украине сообщили о снижении солености воды Черного моря после подрыва Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В Черном море резко снизилась соленость воды после подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом 11 июня сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные штаба ликвидации последствий инцидента в Telegram.

«Специалистами Госэкоинспекции были отобраны пробы морской воды на разных пляжах Одессы и области. По результатам лабораторных исследований выявлена соленность в 2,7-2,9 раза ниже нормы», — сказано в сообщении.

При этом, по данным штаба, в воде зафиксировали превышение нормы взвешенных веществ и железа — в 1,1-1,6 раза и 3,4-9 раз соответственно.

Ранее доктор технических наук, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов заявил о риске загрязнения Черного моря из-за разрушения Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4000 человек. В Москве случившееся назвали терактом и обвинили в произошедшем Киев. Украинские власти это отрицают и, в свою очередь, обвиняют Москву.

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    Варвара Родикова
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