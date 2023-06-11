В Москве увеличилось число гигантских испанских слизней

«КП»: биолог Марьинский предупредил о нашествии испанских слизней на Москвы и Подмосковье

В Москве и Подмосковье увеличилось число гигантских испанских слизней. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры Общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова Вадим Марьинский в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам Марьинского, слизни не могут навредить человеку напрямую — эти моллюски не ядовиты и не способны укусить. Однако слизни могут переносить паразитов. К примеру, если случайно дотронуться до них и не помыть после этого руки, можно заразиться гельминтами. Биолог предупредил, что наибольшую опасность слизень несет дачникам, так как съедает все растения на своем пути. Специалист порекомендовал сразу топить слизней в воде.

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