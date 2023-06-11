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14:51, 11 июня 2023Россия

Российские системы ПВО сбили украинский Су-25

Российские системы ПВО сбили украинский самолет Су-25 в Осокоровке Херсонской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским системам противовоздушной обороны (ПВО) удалось сбить украинский самолет Су-25 в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, самолет был сбит в районе населенного пункта Осокоровка. Помимо этого, за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

10 июня Минобороны сообщало, что российские системы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой народной республике. Истребитель был сбит в районе населенного пункта Платоновка.

9 июня истребительной авиацией Воздушно-космических сил России был сбит украинский самолет МиГ-29 в Запорожской области. В Минобороны уточнили, что это произошло в районе населенного пункта Новое Запорожье.

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    Варвара Кошечкина
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