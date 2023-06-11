По всей Украине объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Первые сигналы тревоги прозвучали в Киеве около 17 часов.

По данным Telegram-канала Klymenko Time, причиной тревоги стал взлет на территории России истребителя-перехватчика Миг-31К, который может нести сверхзвуковые ракеты «Кинжал».

Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в районе Харькова. Глава харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что взрывы произошли в соседнем селе Циркуны.