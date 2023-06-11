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16:27, 11 июня 2023Спорт

Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона-2022/2023

Фото: Janosch Diggelmann / Unsplash

Россия опустилась в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Обновленный рейтинг опубликован на сайте организации.

По итогам сезона-2022/2023 страна занимает 18-ю строчку, имея в активе 26,215 балла. По окончании сезона-2021/2022 Россия располагалась на десятом месте, набрав 34,482 очка.

Первое место в таблице занимает Англия (109,570 очка), второе — Испания (92,998 очка). Замыкает тройку лидеров Германия (82,481 балла).

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.

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    Ксения Курашкина
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