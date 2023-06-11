Вода почти полностью ушла из Новой Каховки после ЧП на ГЭС

Мэр Леонтьев: вода почти ушла из Новой Каховки в Херсонской области после ЧП на ГЭС

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что вода почти полностью ушла из города, затопленного после разрушения местной гидроэлектростанции (ГЭС). Его слова приводит РБК.

Мэр отметил, что улицы «почти полностью освобождены от воды». «Позитивный тренд сохраняется, вода отходит с каждым днем все больше и больше», — сказал он.

Начались работы по откачке воды, которая стоит в подвальных помещениях, запущена энергетика, указал Леонтьев.

Глава Новой Каховки добавил, что, согласно исследованиям, местная вода пригодна для питья. В течение недели в округе восстановят нормальную жизнедеятельность, указал он. Чиновник подчеркнул, что разрушение ГЭС привело к колоссальному ущербу.

Каховская ГЭС в Херсонской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня, верхняя ее часть была разрушена. Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.