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18:41, 12 июня 2023Ценности

Раскрыты эффективные способы избавиться от стойких пятен на постельном белье

Дизайнер Диллон посоветовал перед стиркой постельного белья использовать пятновыводитель

Фото: Adam Winger / Unsplash

Дизайнер мебельного бренда Crafted Beds Брайан Диллон раскрыл эффективные способы избавиться от стойких пятен на постельном белье. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь эксперт заявил о важности предварительной обработки изделий перед их загрузкой в стиральную машину. В связи с этим он посоветовал распределить по поверхности пятновыводитель и оставить его на ткани на несколько минут. При этом мужчина порекомендовал использовать в стирке кислородный отбеливатель, поскольку он деликатно действует на ткани. «Следуйте инструкциям на упаковке отбеливателя и добавьте его в стиральную машину вместе с моющим средством. Это поможет отбелить простыни, не причинив им никакого вреда», — объяснил он.

Кроме того, чтобы избавиться от неприятных запахов, простыни необходимо стирать в горячей воде, поскольку высокие температуры легко расщепляют жиры и пот, уточнил собеседник издания. Что касается сушки, то данные вещи можно оставить на солнце, развесив их на бельевой веревке.

В заключение Диллон призвал присмотреться к наматрасникам, который предотвращает появление пятен на матрасе и постельном белье. «Это не только продлит срок службы вашего матраса, но и поможет сохранить его первозданный вид», — отметил он.

Ранее эксперты прачечной Sleep Foundation назвали способы сохранить чистоту постельного белья надолго. Специалисты посоветовали стирать изделия не чаще одного раза в неделю, поскольку это приводит к их быстрому износу.

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    Мария Винар
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