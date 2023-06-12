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18:09, 12 июня 2023Экономика

Названа сумма наследства Берлускони

Corriere della Sera: наследство Сильвио Берлускони оценили в четыре миллиарда евро

Фото: Flavio Lo Scalzo / Reuters

Наследство экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, скончавшегося 12 июня, оценили в 4 миллиарда евро. Такую сумму называет издание Corriere della Sera.

Уточняется, что Берлускони владел 61 процентом акций медиагруппы Fininvest, остальная часть которой принадлежала его пятерым детям. Дочь бывшего премьера, Марина, является президентом Fininvest.

Кроме того, во владении Берлускони значится более десяти вилл в Италии, квартиры в Риме и Милане, а также другая недвижимость. Также ему принадлежал футбольный клуб «Монца».

Сильвио Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане 12 июня. Весной у политика диагностировали лейкемию.

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра, отметив, что Берлускони в России запомнят как политика, который всегда выступал за налаживание дружественных отношений между Москвой и Римом и внес личный вклад в развитие российско-итальянских связей.

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    Зарина Дзагоева
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