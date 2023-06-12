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18:49, 12 июня 2023Россия

Путин пошутил над Шахназаровым во время награждения госпремией

Путин в шутку попросил у Шахназарова флешку с его новым фильмом во время вручения премии

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин пошутил над режиссером Кареном Шахназаровым во время вручения госпремий и награждения Героев Труда в День России. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что российский лидер вручил директору «Мосфильма» награду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. При этом глава государства отметил, что не успел посмотреть новую работу Шахназарова «Хитровка. Знак четырех», вышедшую в мае. Путин в шутку попросил передать ему фильм на флешке.

В ответ режиссер пригласил президента посетить недавно открытые объекты его киноконцерна.

Ранее Путин заявил, что День России символизирует неразрывность многовековой истории страны, а также величие и славу Отечества. Поздравляя граждан с праздником, глава государства подчеркнул, что в основе российской государственности лежат ее люди и вера.

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    Зарина Дзагоева
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