Количество желающих помогать украинцам поляков сократилось

Доля желающих помогать украинцам поляков сократилась до 42 процентов

Количество желающих помогать украинцам жителей Польши сократилось. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета, сообщает газета Rzeczpospolita.

Число поляков, которые твердо поддерживают проекты помощи беженцам с Украины и мигрантам, сократилось с 62 до 42 процентов. Положительно относятся к таким инициативам 35 процентов граждан, тогда как в январе этот показатель составляла 47 процентов. При этом выросло число тех, кто отрицательно относится к помощь беженцам — 10 процентов.

Также отмечается рост количества жителей страны, высказывающихся за то, чтобы приехавшие в республику украинцы вернулись на родину после окончания боевых действий — только 21 процент опрошенных отметил, что не против проживания в стране беженцев на постоянной основе.

85 процентов респондентов заявили, что их отношение к украинцам изменилось в худшую сторону. В качестве причины опрошенный озвучили такие формулировки, как «все должно быть им» или «все должно быть бесплатно».

Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение граждан страны к беженцам с Украины портится по ряду причин. «Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», — отметил глава организации.