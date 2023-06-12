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14:58, 12 июня 2023Мир

Количество желающих помогать украинцам поляков сократилось

Доля желающих помогать украинцам поляков сократилась до 42 процентов

Фото: Omar Marques / Getty Images

Количество желающих помогать украинцам жителей Польши сократилось. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательской лабораторией Варшавского университета, сообщает газета Rzeczpospolita.

Число поляков, которые твердо поддерживают проекты помощи беженцам с Украины и мигрантам, сократилось с 62 до 42 процентов. Положительно относятся к таким инициативам 35 процентов граждан, тогда как в январе этот показатель составляла 47 процентов. При этом выросло число тех, кто отрицательно относится к помощь беженцам — 10 процентов.

Также отмечается рост количества жителей страны, высказывающихся за то, чтобы приехавшие в республику украинцы вернулись на родину после окончания боевых действий — только 21 процент опрошенных отметил, что не против проживания в стране беженцев на постоянной основе.

85 процентов респондентов заявили, что их отношение к украинцам изменилось в худшую сторону. В качестве причины опрошенный озвучили такие формулировки, как «все должно быть им» или «все должно быть бесплатно».

Ранее президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скорка заявил, что отношение граждан страны к беженцам с Украины портится по ряду причин. «Ни у кого нет проблем с тем, что белорусы говорят по-русски, но когда речь заходит об украинцах, люди задаются вопросом, свидетельствует ли это о политических предпочтениях», — отметил глава организации.

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    Варвара Кошечкина
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