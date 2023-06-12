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15:41, 12 июня 2023Мир

В России высказались о связи мирных переговоров с выборами в США

Сенатор Карасин назвал несвязанными мирные переговоры по Украине и выборы президента США
Григорий Карасин

Григорий Карасин. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Мирные переговоры России и Украины по завершению конфликта никак не связаны с итогами выборов президента США в 2024 году, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о соответствующем предположении главы евродипломатии Жозепа Борреля.

«К мнению Жозепа Борреля я отношусь специфически. Этот человек немножко потерял логику своих рассуждений и часто допускает какие-то абсолютно малообъяснимые заявления. Не думаю, что это заявление относится к самым страшным его алогизмам. Он вправе думать и рассуждать, как он хочет. Прислушиваться к Жозепу Боррелю было бы ошибкой. Человек враждебно настроен к России, делает все возможное, чтобы нашей стране было плохо, чтобы мы терпели поражение и на поле боя, и на дипломатическом поле», — сказал он.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции Оndacero усомнился, что переговоры между Россией и Украиной начнутся до выборов американского лидера в 2024 году. По мнению европейского политика, президент России Владимир Путин будет ждать результатов президентских выборов в США.

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    Варвара Кошечкина
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