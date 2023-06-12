Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:24, 12 июня 2023Бывший СССР

Полиция не пустила молдавских активистов на пикет о запрете оппозиционной партии

В Кишиневе полиция блокировала автобусы с оппозицией, выехавшей на защиту партии «Шор»

Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости

Молдавская полиция попыталась блокировать автобусы с оппозиционными активистами, выехавшими на пикет в защиту оппозиционной партии «Шор». Информация об этом появилась на сайте политической силы.

В понедельник, 12 июня, в Кишиневе проходит заседание Конституционного суда, где рассматривается вопрос о запрете партии. Напротив здания, куда не пускают прессу и активистов, вспыхнул массовый пикет. Из-за действий силовиков к месту акции не могут добраться сотни сторонников «Шор».

«Как и в случае с предыдущими манифестациями, организованными формированием, полиция неправомерно останавливала микроавтобусы, не давая никаких объяснений и не заявляя о каких-либо правонарушениях», — говорится в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что оппозиция, в том числе партия «Шор», контактирует с Россией и пытается дестабилизировать ситуацию в республике. Тогда же лидер страны призвала защищать молдавское население от «дезинформации», вызванной таким сотрудничеством.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Боррель назвал возможный срок начала переговоров России и Украины
    Ольга Орлова улетела из России без четырехмесячной дочери
    Рогов рассказал о продолжающихся тяжелых боях в Запорожской области
    Бывший тренер «Спартака» сравнил зарплаты в РПЛ и чемпионате Армении
    Звезду «Черной Панетры» обвинили в сексуальном насилии
    Полиция не пустила молдавских активистов на пикет о запрете оппозиционной партии
    Минобороны ФРГ отказалось назвать число подбитых Leopard на Украине
    Орбан сравнил передачу Соросом бизнеса сыну со сценой из «Крестного отца»
    Китай нашел способ усилить влияние в спорных водах
    Стало известно о планах Raytheon передать Украине пять ЗРК Patriot
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.