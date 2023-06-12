Полиция не пустила молдавских активистов на пикет о запрете оппозиционной партии

В Кишиневе полиция блокировала автобусы с оппозицией, выехавшей на защиту партии «Шор»

Молдавская полиция попыталась блокировать автобусы с оппозиционными активистами, выехавшими на пикет в защиту оппозиционной партии «Шор». Информация об этом появилась на сайте политической силы.

В понедельник, 12 июня, в Кишиневе проходит заседание Конституционного суда, где рассматривается вопрос о запрете партии. Напротив здания, куда не пускают прессу и активистов, вспыхнул массовый пикет. Из-за действий силовиков к месту акции не могут добраться сотни сторонников «Шор».

«Как и в случае с предыдущими манифестациями, организованными формированием, полиция неправомерно останавливала микроавтобусы, не давая никаких объяснений и не заявляя о каких-либо правонарушениях», — говорится в сообщении.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что оппозиция, в том числе партия «Шор», контактирует с Россией и пытается дестабилизировать ситуацию в республике. Тогда же лидер страны призвала защищать молдавское население от «дезинформации», вызванной таким сотрудничеством.