Рогов сообщил о переходе российских военных в контратаку

Рогов заявил, что российская армия перешла в контратаку в районе Времевского выступа

Российская армия перешла в контратаку в районе Времевского выступа на запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его утверждению, 127-я дивизия при поддержке авиации выбивает врага из Макаровки. При этом реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас для противника там сущий ад, без преувеличения», — отметил Рогов.