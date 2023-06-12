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21:51, 12 июня 2023Бывший СССР

Рогов сообщил о переходе российских военных в контратаку

Рогов заявил, что российская армия перешла в контратаку в районе Времевского выступа

Российская армия перешла в контратаку в районе Времевского выступа на запорожском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его утверждению, 127-я дивизия при поддержке авиации выбивает врага из Макаровки. При этом реактивная и ствольная артиллерия наносит удары прямо по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сейчас для противника там сущий ад, без преувеличения», — отметил Рогов.

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    Марина Совина
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